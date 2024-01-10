AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi, bilgiye ulaşması ve düşüncelerini duyurması açısından ülkedeki en etkili araçlardan birisi olduğunu belirtti.

Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medya kuruluşlarımızın, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerimizin ve bu vesileyle tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum."