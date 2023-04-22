AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan 23 Nisan mesajı yayımladı

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan 23 Nisan Ulusal Eg?m?nlik v? Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökcan mesajına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Gökcan, 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasıyla millet egemenliğine dayanan demokrasi ve cumhuriyetin temellerinin atıldığını, bu milli egemenliğin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik meşruiyet temelinde kurulduğunun en açık ifadesi olduğunu belirtti.

Gökcan, 23 Nisan Ulusal Eg?m?nlik v? Çocuk Bayramının s?vincini yaşamayı sağlayan TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa K?mal Atatürk ile birinci m?clis üy?l?rini v? bu uğurda canlarını ortaya koyan ş?hit, gazil?ri de saygı v? rahm?tl? andıklarını sözlerine ekledi.