AK Parti Muğla milletvekili adayı Öztürk, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ak Parti Muğla milletvekili adayı Turgay Öztürk, Milas ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti.

Öztürk, ilçenin turistik mahalleleri Güllük ve Ören'de vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Öztürk, gazetecilere, il genelinde vatandaşın AK Parti'ye olan ilgisinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz" sözünü hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız bize güveniyor. Biz de vatandaşımıza güveniyoruz. Muğla'mıza ve ülkemize yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Görüyorum ki vatandaşımızda Türkiye Yüzyılı için AK Parti'den yeni projeler bekliyor. Kentsel dönüşümden tarıma, turizmden ticarete halkımızın refahı için gece gündüz çalışıyor ve çalışacağız. Halkımızdan aldığımız enerji bizi daha da umutlandırıyor."