AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Mete, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birliği, beraberliği, kardeşliği simgelediğini ifade etti.

Vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlayan Mete, bayram tatili için yola çıkacak sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülere hem kendilerinin, hem sevdiklerinin hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını öneren Mete, trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Mete, mesajında şehitleri rahmetle yad edip, kahraman gazileri de şükranla selamladığını belirtti.