AK Parti Muğla İl teşkilatı, Akyaka seçim koordinasyon merkezi açıldı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimine hazırlanan AK Parti Muğla İl teşkilatı, Akyaka seçim koordinasyon merkezini açtı.

İl başkanlığınca Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İl Başkanı Gültekin Akça, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla'nın asıl sözünü 14 Mayıs'ta sandıkta söyleyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçeceklerin söyledi.

Muğla'da eskisinden çok daha güçlü olduklarını ifade eden Akça, vatandaşların kendilerine ve adaylara teveccüh gösterdiğini vurguladı. Akça, AK Parti olarak bu güne kadar Muğla'ya sayısız hizmet yaptıklarını belirterek, ile yeni proje ve yatırımlar kazandıracaklarını, şehrin ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm odaklı çalıştıklarını dile getirdi.

Akça, "Muğla asıl sözünü 14 Mayıs'ta sandıkta söyleyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Açılışa, Ula İlçe Başkanı Özer Yılmaz, Belediye Başkanı Özay Türkler ve AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Eylem Tan ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.