AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris'te taksicilerle sahur yaptı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, taksici esnafıyla sahur programı düzenledi.

Marmaris Taksi Durağını ziyaret eden AK Partililer bir süre taksi esnafıyla sohbet etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programa AK Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Osman Ülgen, İlçe Başkan Yardımcıları Anıl Berk, Kemal Onur Tavacı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Peker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, taksicilerin gece gündüz demeden hizmet verdiğine dikkati çekerken turistik ilçede önemli bir rehber hizmeti gördüğünü söyledi.

Teşkilat olarak en üst düzeyde taksicilerin yanında olduklarını belirten Gökmen, "Taksiler şehirlerin vazgeçilmez hizmet unsurlarındandır. Dünyanın neresine gitsek aldığımız ilk hizmet taksi ile ulaşım hizmetidir. Yani taksi şoförleri dışardan gelene şehri tanıtan fahri rehberlerdir. Bu nedenle siz bizim için, bu şehir için önemlisiniz. Bu mübarek ayında sizlerle sahur soframızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.