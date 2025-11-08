AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Ak Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, Atatürk'ün, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini, ardından da güçlü bir Türkiye idealinin temellerini attığını belirtti.

Atatürk'ün ortaya koyduğu yüksek vizyonun, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle daha da ileri taşınmakta olduğunu ifade eden Güngör, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışmayı sürdürüyoruz. 10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil aynı zamanda milletçe Atatürk'ün ideallerini yaşatma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz."