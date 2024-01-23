AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, yaralanan askerleri ziyaret etti

Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ı Köyceğiz'deki baba ocağında ziyaret etti.

Ayaydın, Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesi'ndeki evde, yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran, anne Gülcan Duran, baba İhsan Duran, kardeşi Mine İftar ve nişanlısı Merve Kayadibi ile bir araya geldi. Ayaydın, Duran ile aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayaydın, yaptığı konuşmada, "Kontrole gittiğinde muhtemelen sana bir istirahat daha verecekler. Nişanlın da yanında. İnşallah kısa sürede iyileşirsin." dedi.

Duran'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam söylediğini belirten Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız seni gözlerinden öpüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın nişanlına da sözü var. Sizi evlendirme sözü verdi. İnşallah sen iyileşir iyileşmez Cumhurbaşkanımız sizi evlendirecek. İnşallah seni evlendirip tekrar görevine döneceksin. Her zaman beni arayabilirsiniz ne ihtiyacınız varsa yapmaya hazırım." diye konuştu.

Duran ise "Görevime kaldığım yerden geri döneceğim. Vatanıma milletime hizmet edeceğim." dedi.

Duran'ın nişanlısı Merve Kayadibi ise nişanlısı eve geldiği için çok iyi hissettiğini ifade etti. Nişanlısıyla gurur duyduğunu belirten Kayadibi, nişanlısının kısa sürede toparlayacağını dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu kaydeden baba Duran da "Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ayaydın daha sonra Şırnak'ta 10 ay önce mayına basarak gazi olan astsubay çavuş Hasan Acar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.