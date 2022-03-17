AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Güncel
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AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman vefat etti.
AK Parti MKYK Üyesi Salman'ın acı günü
BURSA - AK Parti MKYK üyesi ve Bursa İl eski Başkanı Ayhan Salman'ın annesi Gülten Salman vefat etti.
Merhumenin cenazesi İshakpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ak Partili Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Eren Arslan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı.