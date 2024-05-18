AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile birlikte Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti. Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ve Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Bozyazı'da partililerle buluştu.
Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.