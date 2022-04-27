AK Parti MKYK üyesi Külünk, TÜGVA'da gençlerle sahur yaptı

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Düzce İl Temsilciliğinde gençlerle sahurda bir araya geldi.

İl Temsilcisi Ersoy Mutlu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Külünk, gençlerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Tügva İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ak Parti MKYK üyesi Metin Külünk ve teşkilatımızla beraber TÜGVA Düzce İl Temsilciliğinin organize ettiği buluşmada Büyük Türkiye'nin gençleriyle sahurda bir araya geldik, uzun uzun sohbet ettik. Ülkemizin yarınlara dair büyük fikirleri olan pırıl pırıl gençleri var, hamdolsun. İnanıyoruz ki başkalarının yaptıklarına öykünmeyen, 'En iyisini ben yaparım.' diyen bir gençlik geliyor."

Etkinlikte, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce de yer aldı.