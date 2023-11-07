İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde topladı. Toplantıda Erdoğan, 2 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na partisinin rozetini taktı.