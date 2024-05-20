AK Parti Milletvekillerinin Üzerinde Çalıştığı Ulaştırma Kanunu Meclis'e Sunulacak

Ak Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ulaştırma alanında bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

İlerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifinde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, güvenlik ve bazı alanlarda işbirliği yapmasına yönelik hükümler bulunacak.

Ayrıca teklifle, ormandan ya da milli emlaktan tahsisli hava meydanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklifle, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.