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AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Suruç ilçesinde esnafı ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Suruç ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Konfeksiyonlar caddesi üzerinde bulunan dükkanları ziyaret eden Yıldız, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

Her zaman halk iç içe olduklarını ve onların taleplerini önemsediklerini ifade eden Yıldız, AK Parti'nin başarılı hizmet siyasetinin altında ortak akıl ve istişarenin yattığını belirtti.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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