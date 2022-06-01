AK Parti Milletvekili ve AKPM Üyesi Günay'a yeni görev - Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM'de kurulan Kadın Grubu yönetim kurulu üyeliği görevine seçildi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AKPM'nin kadın üyelerinden oluşan, partiler arası ve siyasi olmayan birleşik bir platform olarak kurulan Kadın Grubu, kadınların AKPM çalışmalarına katılımını artırmak ve toplumu etkileyen her türlü konuyu kadın bakış açısıyla ele almayı amaçlıyor. Emine Nur Günay, 6 kişiden oluşan Kadın Grubu yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, Türkiye'yi uluslararası bir platformda üst düzeyde temsil etmek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kadınların siyasette temsiliyle ilgili hem Türkiye'de hem de dünyada gidilecek çok yolun olduğuna değinen Günay, şunları kaydetti:

"Bu anlamda uluslararası arenada önemli etki yaratabilecek bu organizasyonun bir parçası olmak ve yönetiminde yer almak, yapılacak çalışmalara dair beni oldukça heyecanlandırıyor. TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yaptığımız çalışmalardaki deneyimlerimizi Avrupalı meslektaşlarımla paylaştım. Aynı şekilde bu grupta yaptığımız çalışmaları KEFEK ile paylaşıyorum, ortak çalışmalar konusunda sinerji yaratmaya çalışıyorum. Önümüzde önemli gündem maddeleri var, Kadın Grubu (women@pace) olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Hedeflerimiz doğrultusunda güzel sonuçlar elde edeceğiz. 46 üye ülke kapsamında kadınların sorunlarının saptanması konusunda bir anket çalışması önerisinde bulundum. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Çıkan sonuçlara göre biz de öncelikli konularımızı belirleyeceğiz. Yukarıdan tabana empoze değil, tabandan yukarı geri bildirimle konuları tespit ediyoruz."