AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi. ??????? Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Demre-1 kuyusunda yeniden sondaj ve petrol arama çalışmaları başladığını aktardı. Demre-1 kuyusunun 1980'li yıllarda açıldığını belirten Uslu, "Kuyu 6 bin 111 metre derinliğiyle halen Türkiye'nin ikinci derin petrol arama kuyusudur. Güzel haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı. Uslu'ya Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı'nın da eşlik etti. AA / Ali Karataç - Güncel Milletvekili Hisarcık Demre Güncel Haberler

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