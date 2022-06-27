AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi

AA - Ali Karataç - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi. ???????

Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Demre-1 kuyusunda yeniden sondaj ve petrol arama çalışmaları başladığını aktardı.

Demre-1 kuyusunun 1980'li yıllarda açıldığını belirten Uslu, "Kuyu 6 bin 111 metre derinliğiyle halen Türkiye'nin ikinci derin petrol arama kuyusudur. Güzel haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uslu'ya Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı'nın da eşlik etti.

AA / Ali Karataç - Güncel

Milletvekili Hisarcık Demre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title