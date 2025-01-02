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AK Parti Milletvekili Özsoy, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Özsoy, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı Ziyaret Etti
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Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Hacılar ilçesine kazandırılan yeni belediye ve kaymakamlık hizmet binası için Başkan Özdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, modern hizmet binasının vatandaşlara sağladığı faydalar konuşuldu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özsoy, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Hacılar ilçesine kazandırılan yeni belediye ve kaymakamlık hizmet binası için Özdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, ilçeye kazandırılan belediye ve kaymakamlık binasının vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet almasına katkı sağladığını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu projeyi hayata geçirirken hedefimiz, hemşehrilerimize etkili ve erişilebilir bir hizmet sunmaktı. Modern altyapıya sahip yeni hizmet binamız, hem estetik açıdan ilçemize yakışan bir yapı oldu hem de halkımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmemize olanak sağladı. Bu binamız, devletin vatandaşla buluşma noktası olan belediye ve kaymakamlık birimlerini bir araya getiren önemli bir merkez haline geldi."

Özsoy ise yeni hizmet binasının ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Ziyaret, Özdoğan ve Milletvekili Özsoy'un Hacılar ilçesi için planlanan diğer projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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