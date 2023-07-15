AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Varank, 15 Temmuz'un bir milletin kendine güvendiğinde, inandığında neler yapabileceğini gösteren önemli bir destan olduğunu belirtti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "15 Temmuz bir milletin kendine güvendiğinde, inandığında; bayrağına ve ülkesine sahip çıkmak istediğinde neler yapabileceğini gösteren önemli bir destan. Rabb'im inşallah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Varank Milletvekili AK Parti Güncel Haberler