AK Parti Milletvekili Kirazoğlu, Nizip'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Nizip ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kirazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve partililerle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla ve esnaflarla görüşen Kirazoğlu, onların talep ve isteklerini dinledi.

Kirazoğlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti'nin her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu söyledi.

Milletin partisi olmaya devam edeceğini ifade eden Kirazoğlu şunları kaydetti.

"Bizler vatandaş odaklı hizmetlerimize ve bu hizmetleri de anlatmak için gezi ve ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Nizip ilçesindeyiz burada kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bundan sonraki süreçte el ele vererek koordineli bir şekilde memleketimizin her noktasına hizmet ulaştırma hedefiyle aralıksız çalışacağız. Böylelikle bugün gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaret kapsamında güler yüzlülüğü ve hoş sohbetleriyle bizleri ağırlayan tüm vatandaşlarımıza ve güzel ilçemiz Nizip'te başarılı çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız Mehmet Sarı ve değerli ekibine teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Sarı ise sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını aktararak, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında aynı mekanda sohbet etme fırsatı bulduğumuz vatandaşlarımız ile bir araya gelerek hem taleplerini dinledik hem de ileriye dönük yürüteceğimiz çalışmalarımızdan bahsetme imkanı bulduk. Bunu sık sık yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu ilçe hepimizin. Birlikte yöneteceğiz ve birlikte güzel işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.