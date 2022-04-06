AK Parti Milletvekili Karacan, Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Bürosu'na ziyarette bulundu.

Karacan, ziyaretinde Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Karacan, "Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere özverili hizmetler sunan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Başarılarının sürekli olmasını diliyorum." diye konuştu.