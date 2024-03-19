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AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile gerginlik yaşadı

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AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile arasında yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 18 Mart programı kapsamında Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile aralarında geçen gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ok; kimsenin kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacağını bildirerek şunları söyledi: "Protokol anıt mezarlara karanfillerini bıraktı, dua yapıldı ve kaymakam, vali yardımcısı ve ben dışarı çıktık. Mezarlığın dışına çıktık. Serkan Sarı ve Ahmet Akın kalabalık bir grup halinde, danışmanın ve ben varım sadece başka hiçbir partili yok hışımla üstümüze gelerek bizi Atatürkçü olmamakla, Atatürk'ü savunmamakla azarlarcasına itham etmeye başladı. Ben de kendisine en az onlar kadar hatta onlardan daha fazla Atatürkçü olduğumuzu söyledim. 'Yok bizden fazla olamazsınız' dedi. Öyleyse bir alet varsa ölç aleti görelim dedim. Ama buna rağmen saldırmaya, hiddetli bir şekilde, yüksek sesle saldırmaya devam etti. Böyle olunca biz de kendimizi savunmaya ve alttan almaya devam ediyoruz." dedi.

Tartşmanın sürdüğünü ifade eden İsmai Ok, "Bu sefer bende Atatürk'ü arkasına alarak proveke etmeye çalışıyorsunuz ama başta İstanbul olmak üzere PKK'nın siyasi uzantısı HDP şimdiki adıyla DEM'in adaylarını CHP listelerinden gösteriyorsunuz bu ne biçim Atatükçülük dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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