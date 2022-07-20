AK Parti Milletvekili Günay, kadın girişimcileri ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay kadın girişimcilerden hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları ve önerilerini dinledi.

Eskişehir Cam Alüminyum kurucusu Lütfiye Gürer'i iş yerinde ziyaret eden Günay, ailesiyle birlikte çalışan Güner'in işletmesinde 17 kişiyi istihdam ettiğini kaydetti.

Lütfiye Güner ve eşinin sektöre ilişkin önerilerini paylaştığını aktaran Günay, söz konusu öneri not alıp, gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Yazıcı tamiri yapan Melahat Tunçyürek'i ziyaretin ardından açıklama yapan Günay, "Emekli olan Melahat Hanım yazıcı tamiri, kartuş ve toner dolumu işleriyle meşgul. Eskişehir'de bu alanda çalışan tek kadın usta. Bir alanda uzmanlaşmak, erkek egemen bir sektörde böylesine uzun ve sürdürülebilir şekilde çalışmak çok önemli. Umuyoruz ki kadınların ekonomiye katılımıyla Melahat Hanım gibi birçok usta da yetişecek iş hayatına atılacak." ifadelerini kullandı.

Çikolata ve içecek atölyesi işleten Dilek Yaman'ı ziyareti sonrası Günay, kadın girişimci Yaman'ın Kapsayıcı Büyüme Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve KOSGEB iş birliğiyle "Fikrim Geleceğim Programı" ile eğitim aldığını belirterek, "Dilek Hanım kendi sermayesiyle açtığı işletmede severek yaptığı işini sürdürüyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için çikolata atölyeleri gerçekleştiriyor. İnanılmaz tatları denedik. Artık durak noktalarımızdan biri olacak. Hayırlı işler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra "Fikrim Geleceğim Programı" ile kadın girişimcilik eğitimi alıp, dikiş atölyesi işleten Dilşat Çaytuna'yı ziyareti sonrası Günay, "El emeği ürünler arasında yenilikçi bakış açısıyla yapılan, geri dönüşümden yararlanılan ürünler var. Pandemi döneminde tüm girişimcilerimiz gibi o da zorlanmış ancak çalışkanlığı ve kararlılığıyla üstesinden gelmiş." ifadelerini kullandı.

OECD'nin girişimcilik verilerinden birinin kadınların iş kurma oranı olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Kendi işini kuran insanlar serbest meslek sahibi olarak adlandırılıyor. Serbest meslek sahipleri ise işçi çalıştırmayanlar ve işverenler diye ikiye ayrılıyor. OECD'nin 2020 veya en yakın yıla dair verilerine göre Türkiye'de istihdamda olan kişilerin yüzde 8,7'si işçi çalıştırmayan serbest meslek sahibi kadınlar. Listedeki 35 ülkenin ortalaması ise yüzde 7,9. Bu alanda Türkiye OECD ortalamasının üstünde yer alıyor. Kadınlarımız cesur, çalışkan, becerikli ve kararlı. Devletimizin kadın girişimcilerimize yönelik kapsamlı destekleri var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde gelecek yıllarda bu oranların daha da artacağına inanıyorum. Önemli olan sürdürülebilir iş modellerinin olması. Bu da eğitimle oluyor. Burada devletimizin yanı sıra üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere de çok görev düşüyor. Kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."