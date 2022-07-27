AK Parti Milletvekili Günay'dan Seyitgazi ilçesine ziyaret

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'ı ziyaret eden Günay, ilçede devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Burada kurum müdürleriyle de görüşen Günay, ilçedeki devam eden yatırımları takip ettiklerini bildirdi.

SYDV aracılığıyla dokunulmadık ihtiyaç sahibinin kalmadığını görmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Günay, "Tarım alanındaki ihtiyaçları gözden geçirdik, takip edeceğimiz konuları not aldık. Kovid vakalarının arttığını duymak üzücüydü. Seyitgazi ilçemizde 'Aile Diş Hekimliği Pilot Proje' kapsamında çok başarılı bir proje devam ediyor. 2-12 yaş arası 2 bin 200 kayıtlı çocuğumuzun diş sağlığı kontrol altında. Umarız ülke çapına en kısa zamanda yayılır. Kaymakamımız Kutsal Baytak başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Günay, daha sonra Kaymakam Kutsal Baytak ile ihalesi gerçekleştirilen Yunus Sağlık Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Seyyid Battal Gazi Külliyesi'ni de ziyaret eden Günay şunları kaydetti:

"Özellikle hafta sonları türbeye gelenlerin sayısı 700 kadar ulaşmakta. Ziyaretçiler türbe ziyaretini yapıp 8. yüzyıla kadar giden bu tarihi ve eşsiz manevi ortamı deneyimliyor. Her cuma Battalgazi lokması (bulgur pilavı, et ve lokma) dağıtımına devam ediliyor. Bu eşsiz tarihi ve uhrevi külliyenin aslına uygun restorasyonunu gerçekleştiren Valimiz Erol Ayyıldız başta olmak üzere Seyitgazi Kaymakamımız Kutsal Baytak ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

Günay, son olarak AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Yaşar Türk'ü ziyaret ederek, teşkilat toplantısı düzenlendi. Günay "Bizler de size destek olmak için buradayız. En önemlisi 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza desteğimizi vermek için buradayız ve bunun için sahalardayız. İlçe başkanımız Yaşar Türk'ün başkanlığında verimli çalışmalara imza atacağınızdan şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.