AK Parti Milletvekili Gider: Herkes Gücünü Milletten Alacak

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bu millete hakaret edenleri, alıp Cumhuriyet Halk Partisi protokolüne oturtursa, ona paye vermeye kalkarsa işte sıkıntı bu. Herkes millete gelecek, herkes gücünü milletten alacak." dedi.

Bayramiç ilçesinde köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Gider, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gider, en zor seçim geçiren meslek grubunun muhtarlar olduğunu, onların arkalarında ekip, parti, grup olmadan vatandaşla birebir seçim yaşadığını dile getirdi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde muhtarların ve milletin "Biz sizinle birlikte bu yönetimi devam ettirmek istiyoruz." dediğini ifade eden Gider, şöyle konuştu:

"Siyaset bu millet için yapılır, bu milletle birlikte yapılır. Bizim siyaset yaparken bu millet dışında güç aldığımız, bu millet dışında başvurduğumuz hiçbir odak yoktur. Ne yurt dışındaki odaklar ne ülke içinde vesayete meraklı ve bugüne kadar o vesayeti yürütmüş olan kesimlerden ne bir minnet borcumuz var ne bir beklentimiz var ne de onların bu saatten sonra bu millete ayar vermesine izin veririz. Herkes ayağını denk alsın. Bu memlekette hür seçimler yapılıyor ve bunun sonucunda kim seçiliyorsa yetki de sorumluluk da onundur."

Son zamanlarda farklı kişilerin ön plana çıkarılmaya başlandığını anlatan Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Sözüm ona bazıları sokak röportajı adı altında bazıları sosyal medya platformlarında, bu millete hakaret eden, bu milletin değerleriyle alay eden adamlar. Diyebilirsiniz ki 'Bu iş şahsidir.' Bir adam bir laf ediyorsa, bir adam bir iş yapıyorsa bunun bedelini öder. Çok doğru. Allah'a şükür ki devletin bütün mekanizmaları dimdik ayaktadır. Herkes için gereğini yapar.

Bu millete hakaret edenleri de adliye gelir alır, Atatürk'e laf söyleyeni de alır, Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi eleştireceğim diye millete hakaret edeni de alır. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Eden bulur. Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada. Bu millete hakaret edenleri, alıp Cumhuriyet Halk Partisi protokolüne oturtursa, ona paye vermeye kalkarsa işte sıkıntı bu. Herkes millete gelecek, herkes gücünü milletten alacak. Gencecik çocukların heyecanlarından veya edebini kaybetmiş, millete hakaret edenlerden güç almaya kalkanlar, karşılarında dün olduğu gibi bugün de milleti bulurlar."