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AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bıçaklı kavgada yaralananları ziyaret etti

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralananları ziyaret etti. Nasıroğlu, hastanede yaralıların aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, yaralananları yakınlarını ziyaret etti.

Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçaklı kavgada ağır yaralanan vatandaşların aileleri ile görüştü.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Nasıroğlu, Başhekim Feyat Tunç'tan yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Nasıroğlu, daha sonra bıçaklı kavgada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katılarak, aile üyelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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