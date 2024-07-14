Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Petrolspor'u ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor AŞ'ye ziyarette bulundu. Nasıroğlu, kulübün tesislerini ziyaret ederek, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, futbolculara başarı diledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor AŞ'ye ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, kulübün TPAO Batman Site Yerleşkesinde bulunan tesislerini ziyaret ederek, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, futbolculara başarı diledi.

Nasıroğlu, ziyarette, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "10 yıllık çalışma içinde Avrupa'nın bir takımında da bir oyuncumuzu görmek istiyoruz. Bizim için gurur olur. Türkiye'de büyük futbol takımlarında oynayacak oyuncularımızın da olması bizim için gurur olur." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Fidan da antrenmanlara başladıklarını, çalışmalara istikrarlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

İddialı bir takım kurduklarını ifade eden Fidan, "Bir taraftan yarışırken bir taraftan da oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Başladığımız yolda, yolumuzun sonu şampiyonluktur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Petrolspor Ferhat Nasıroğlu Milletvekili AK Parti Futbol Batman Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title