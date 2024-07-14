AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Petrolspor'u ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor AŞ'ye ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, kulübün TPAO Batman Site Yerleşkesinde bulunan tesislerini ziyaret ederek, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Nasıroğlu, futbolculara başarı diledi.

Nasıroğlu, ziyarette, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "10 yıllık çalışma içinde Avrupa'nın bir takımında da bir oyuncumuzu görmek istiyoruz. Bizim için gurur olur. Türkiye'de büyük futbol takımlarında oynayacak oyuncularımızın da olması bizim için gurur olur." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Fidan da antrenmanlara başladıklarını, çalışmalara istikrarlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

İddialı bir takım kurduklarını ifade eden Fidan, "Bir taraftan yarışırken bir taraftan da oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Başladığımız yolda, yolumuzun sonu şampiyonluktur." şeklinde konuştu.