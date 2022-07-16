AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret - Haberler

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AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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AK Parti Milletvekili Balık'tan Baskil'e ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Baskil ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Baskil ilçesini ziyaret etti.

İlçede vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Balık, her fırsatta ilçe, belde ve köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

Esnaf ve vatandaşın taleplerini, sorunlarını dinlemek, onlarla bir arada olmak için ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Balık, "Bayram sonunda hem esnafı gezebilmek, hem teşkilatlarımızın yanında olabilmek için Baskil'e geldim. Hemşehrilerimiz de bizi gönüllerine bastılar, kucak açıp karşıladılar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Hüsni Kalkan ve muhtarlar da katıldı.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

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