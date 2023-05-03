AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARINDAN EYÜPSULTAN'DA SEÇİM ÇALIŞMASI

Ak Parti milletvekili adayları Eyüpsultan'da katıldıkları program kapsamında Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinden vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Av. Beşir Açıkça, Mustafa Demir, Nazif Barış Çiftçi, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Tekin Karataş katıldı.

'EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Selamlama konuşması gerçekleştiren Belediye Başkanı Köken, '21 yıldır bu ülkenin Ağrı'sından Edirne'sine Sinop'tan Hatay'a kadar izleri olan davanın erleriyiz. Türkiye'nin her yöresinden doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepsi bizim. 2023'e doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler bugüne kadar emek verdiniz. Bundan sonra da emeklerinizle 14 Mayıs akşamında bu mücadelemiz devam edecek. Bizler diyoruz ki 2023'ün 14 Mayıs akşamında bu kutsal beldede Cumhurbaşkanımıza burada şükür namazını kıldırıp Ankara'ya uğurlayacağız' diye konuştu.

'BİR SÜRECİ BAŞLATIYORSUNUZ'

AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, 'Arkadaşlar basit bir işin içerisinde değiliz. Bir kağıdı sandığa atmıyoruz. Bir ruhu, bir tarihi, bir süreci başlatıyorsunuz. Bir çivi, bir nalı; bir nal, bir atı; bir at, bir kumandanı; bir kumandan, bir milleti kurtarır. O millet de tarihi yazar. Tarih yazmaya var mıyız' Yaptığımız işin önemine varmak zorundayız? dedi.

'ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA HER İŞİ YAPTIK'

AK Parti Milletvekili Adayı Mustafa Demir, 'Çok işler yaptık. Altyapıdan üstyapıya, sağlıktan ulaşıma, iletişimden eğitime kadar her işi yaptık. Bizim partimiz Türkiye'nin her tarafında ya birinci ya da ikinci partidir. Doğusunda da batısında da kuzeyinde de güneyinde de öyledir. Partimiz bu ülkenin birlik ve bütünlüğünün garantisidir. Bu milletin bir arada huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır' dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Beşir Açıkça ise 'AK Parti bazı kişilerin olduğu gibi masa başında belli grupların kurduğu bir parti değil. Bizzat milletin kurduğu bir partidir. Bu zamana kadar milletimize hizmet ederek geldi. Milletin çıkarına ne varsa hep orada AK Parti oldu' ifadelerini kullandı.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU İNSANI VEFAKARDIR'

AK Parti Milletvekili Adayı Nazif Barış Çiftçi, 'Doğu ve Güneydoğu insanı, Türkiye'nin diğer dört köşesi gibi Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Trabzon'dan Mersin'e kadar vefakardır. Vatanını sever. Ailesine sahip çıkar. Bir seçim söz konusu olduğunda vatanını, ailesini korumak üzere karar vereceğine olan inancım tamdır. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyorum. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapacağımıza olan inancımı ifade ediyorum' dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayı Tekin Karataş, 'Burada bu kadar güzel insanların olmasından dolayı şeref duydum. Bizi de davet ettiler. Bir Siirtli ve Güneydoğulu olarak Allah nasip eder de meclise Güneydoğu ve Siirt'imizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Buraya genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın selamlarını getirdim' şeklinde konuştu.