AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI PROF. DR. YEREBAKAN: SAĞLIKTA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Prof. Dr. Halit Yerabakan, Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yerebakan, Sağlık alanında yapacağımız çok iş var. Bir doktor olarak duvarlar örmek için değil, köprüler kurmak için ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıktığı bir dönemi hazırlamak için, iş birliği için geliyorum. Vatandaşlarımızla ortak paydada buluşabilmek adına onların evine gidiyorum? dedi.

Saha çalışmalarına başlayan Yerebakan, Zeytinburnu'nda kadın seçmenlerle bir araya geldi. Yerebakan, 'Hanımefendilerle sohbet etme şansım oldu. Zaten programıma da hanımefendiler daha fazla katılım gösteriyorlardı. Onlarla ortak bir dili daha kolay bulabiliyoruz. Sağlık alanında yapacağımız çok iş var. Onları da dile getirdik, burada çok güzel misafir edildik. Tekrar ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

'EVLATLARIMIZ İÇİN BİR GELECEK İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Politika ile cerrahlık arasında benzerlik bulunduğunu söyleyen Yerebakan, 'Biz cerrahlar, aslında büyük olayları ele alıyoruz ve olayları çözüyoruz. Ancak olayları çözüme kavuştururken birbirimizden ayrışmıyoruz. Bir sinerji oluşturarak ekip oluyoruz. Dolayısıyla siyaseti de buna benzetiyorum. Ben her girdiğim evde ve kapısını çaldığım insanlarda ortak bir köprü kurma amacındayım. Hanımefendiler bugün bizi çok güzel ağırladılar. Milletvekilliği aslında onların sözlerini yerine getirmek anlamına geliyor. Kazananın herkes olması gerekiyor. Unutmayalım ki evlatlarımız için bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz' diye konuştu.