AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI DEMİR: İLK TURDA BÜYÜK BİR ZAFER KAZANACAĞIZ

Ak Parti Milletvekili Adayı Demir: İlk turda büyük bir zafer kazanacağız

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti İstanbul milletvekili adayı Mustafa Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eyüpsultan'da esnaf ve işçilerin bayramını kutladı. Ziyaretleri sırasında açıklama yapan Demir, "Bu seçimde de Allah'ın izniyle ilk turda mağlubu olmayan büyük bir zafer kazanacağız. Kimsenin küsmediği mutlak bir AK Parti zaferi olacağını düşünüyorum? diye konuştu.

AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Eyüpsultan'da esnaf ve işçileri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Milletvekili adayı Demir, ziyaretleri kapsamında destek istedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK TEVECCÜH VAR'

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Mustafa Demir, 'Sabah yaklaşık 250 iş kadınımızın olduğu bir kahvaltı yaptık. Son derece verimli geçti. Kadın girişimcilerimizin duruşu ve geleceğe yönelik beklentileri son derece önemli. Esnaf ziyaretimizde de görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımıza büyük teveccüh var. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Çok belirgin bir şekilde bunu ifade ediyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu olmamdan dolayı ben sürekli alanda olan bir milletvekiliyim' diye konuştu

'İLK TURDA MAĞLUBU OLMAYAN BÜYÜK BİR ZAFER KAZANACAĞIZ'

14 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Demir, 'Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede insanlarımız daha bilinçli, daha vakur duruyorlar. 14 Mayıs seçimlerinin sadece bir seçim olmadığının kendileri de farkında. Ülkenin geleceği, barış ve huzuru için birlikte yaşamamızın teminatı olan bir seçim olduğunu biliyorlar. Ben sahayı çok iyi görüyorum. İnsanların teveccühünü çok iyi görüyorum. Bu seçimde de Allah'ın izniyle ilk turda mağlubu olmayan büyük bir zafer kazanacağız. Kimsenin küsmediği mutlak bir AK Parti zaferi olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.