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AK Parti milletvekili adayı Bozkurt'tan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

AK Parti milletvekili adayı Bozkurt'tan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

Güncel Haberler

AK Parti Zonguldak milletvekili adayı Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli'de parti afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi.

Ak Parti Zonguldak milletvekili adayı Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli'de parti afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğrusu AK Parti" yazılı parti afişlerinin tahrip edilmesini kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın sevgisi milletin gönlüne girmiştir. Halkımız, bu afişleri kimlerin ne niyetle yırttığını bizden iyi biliyor. İnşallah halkımız da en güzel cevabı sandıkta verecektir. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Konunun sonuna kadar da takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Milletvekili AK Parti Bozkurt Ereğli Güncel Haberler

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