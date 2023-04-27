AK Parti milletvekili adayı Bayraktar, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Sakarya 1. sıra milletvekili adayı ve Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Sakarya 1. sıra milletvekili adayı ve Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Söğütlü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt eşliğinde Akçakamış ve Beşdeğirmen mahallelerinde kahvehane toplantılarına katılan Bayraktar, vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde destek istedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Bayraktar, AA muhabirine, Sakarya'nın her bölgesinde üretimi yapılan çeşitli ürünlerin yurt içi ve dışından talep gördüğünü belirtti.

Tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını anlatan Bayraktar, kentin kuzeyinde tarım ve hayvancılık alanlarının en fazla Söğütlü ilçesinde bulunduğunu aktardı.

Bayraktar, göreve geldiği günden itibaren çiftçilere destek verdiğini bildiğini Başkan Özten'in de ilçede yetişen ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması ile yeni projelerini de yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Kendilerinin de bu yöndeki desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından TBMM'de üreticilerin sesi olmayı arzuladıklarını ifade etti.