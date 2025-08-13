AK Parti Milletvekili Açıkkapı, Keban'daki Muhtarlarla Buluştu

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, muhtarlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinledi ve çözümler üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'ın Keban ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Açıkkapı, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ile Göldere köyünde muhtarlarla bir araya gelerek, sorun ve önerilerini dinledi.

Keban ilçesini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Açıkkapı, "Kurum temsilcilerimizle birlikte notlarımızı aldık. İnşallah bunları çözüme kavuşturacağız. Bizi misafir eden Göldere köyü Muhtarı Halil Turan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Atalık ise sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
