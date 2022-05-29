AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, Müftülük Külliyesi inşaatını inceledi - Haberler

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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, Müftülük Külliyesi inşaatını inceledi

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, Müftülük Külliyesi inşaatını inceledi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yapımı devam eden Mersin Müftülüğü Külliyesi inşaatında incelemede bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yapımı devam eden Mersin Müftülüğü Külliyesi inşaatında incelemede bulundu.

Yılmaz, 1800 kişi kapasiteli cami, yatılı Kur'an kursunun yer alacağı Yenişehir ilçesinde yapımı süren Mersin Müftülüğü Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan Yılmaz, İl Müftüsü Şaban Kondi ve yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçerisinde 1800 kişilik cami, 200 öğrenci kapasiteli yatılı bölge hafızlık Kur-an kursu, taziye evleri, kütüphane, konferans salonu, eğitim merkezi, müftülük hizmet binasıyla engelsiz sosyal yaşam ve kültürel alanı barındıran külliye inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm bu özellikleriyle cazibe merkezi olacak ve ilimizi değer katacak bu eşsiz eserin kazandırılmasında ve yapımında emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır."

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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