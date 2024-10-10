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AK Parti Mardin İlçeleri Kongreleri Başlıyor

AK Parti Mardin İlçeleri Kongreleri Başlıyor
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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, ilçe kongrelerinin kadroların yenilenmesi amacıyla yapılacağını açıkladı. İlk kongre 12 Ekim'de Artuklu'da gerçekleştirilecek.

Mardin'de Ak Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada, kadrolarını yenileyerek ilçelere en iyi hizmeti sunmak istediklerini söyledi.

Yenilenen kadrolarla ilçelere yakışır kongreler gerçekleştireceklerine inandığını ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"Oluşturacağımız daha güçlü kadrolarla vatandaşımızın emrine sunacağız. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi tekrar bir şölen havasında gerçekleştireceğimiz ilçe kongrelerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Daha güçlü yarınlara hep birlikte ilerlemek için ince eleyip sık dokuyarak her bir hemşerimizin talebini, önerisini önemseyerek hareket ediyoruz. Durmadan ilerleyen bir Mardin için dün olduğu gibi bugün de AK Parti diyor ve kongrelerimizin ilçelerimize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

AK Parti İl Başkanlığınca, ilk kongrenin merkez Artuklu ilçesinde 12 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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