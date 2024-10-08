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AK Parti Mardin İl Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Mardin İl Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi
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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu başkanlığında yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ile birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Uncu, Mardin'e en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi tarafından önceki gün açıklanan il yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Uncu, kentin faydası doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Mardin'e en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışacaklarını ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"Yönetimde bulunan birbirinden değerli her bir arkadaşımıza önemli görevler düşmektedir. İlimizin her bir metrekaresini dolaşarak vatandaşımızın yanında olacağız. Önümüzde çok önemli bir sürecin bizi beklediğini biliyoruz."

Uncu, AK Parti çatısı altında bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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