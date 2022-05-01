AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı'dan bayram mesajı: Şimdi sevincimizi paylaşarak çoğaltma zamanı

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren günler olduğuna dikkat çeken Başkan Atlı, mesajında şu ifadelere yer verdi; "İki yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinin etkisinin iyice azaldığı bir dönemde Ramazan Bayramı'nı kutluyor olmak sevincimizi daha da artırmaktadır. Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir. Bayram coşkusuyla manevi bilincimiz yenilenirken, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız daha da pekişir.İnşallah bu bayram günlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşların, akan kan ve gözyaşlarının son bulmasına şahitlik ederiz.

Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, hemşehrilerimizin ve tüm islam aleminin bayramını kutluyor, bayram sevincini gönlümüzün derinliklerine kadar hissedip, o sevinci ailemize, yakın çevremize hatta bütün insanlığa yayıldığı bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum."

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