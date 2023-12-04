Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Mardin İl Başkanlığı, yerel seçimler için ilçelerde görüşmeler yapıyor

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, yerel seçimler için ilçelerde görüşmeler yapıyor

4 Aralık 2023 17:10 Son Güncelleme: 17:12 Abone Ol

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 10 ilçede görüşmeler gerçekleştiriyor. İl Teşkilat Başkanı Niyazi Akgül başkanlığında ilçelerde toplantılar yapılıyor. AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, sahada olan ekiplerin vatandaşlarla görüşerek iletilen talepleri kendilerine aktardığını belirterek, bu talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.