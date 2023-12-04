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AK Parti Mardin İl Başkanlığı, yerel seçimler için ilçelerde görüşmeler yapıyor

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AK Parti Mardin İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 10 ilçede görüşmeler gerçekleştiriyor. İl Teşkilat Başkanı Niyazi Akgül başkanlığında ilçelerde toplantılar yapılıyor. AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, sahada olan ekiplerin vatandaşlarla görüşerek iletilen talepleri kendilerine aktardığını belirterek, bu talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ak Parti Mardin İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 10 ilçede görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'nın talimatıyla görevlendirilen İl Teşkilat Başkanı Niyazi Akgül başkanlığında ilçelerde toplantılar yapılıyor.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma yaptığı açıklamada, sahada olan ekiplerin vatandaşlarla görüşerek iletilen talepleri kendilerine aktardığını belirterek, ellerinden geldiği ölçüde bu talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret eden Alma, sahada sürekli çalışma yürüterek tam teşkilatlarla AK Parti belediyeciliğinin yansımalarını devam ettirmek istediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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