AK Parti Mardin İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Mardin İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, toplantıda, istişare mekanizmasını elden bırakmadan yerel seçim çalışmalarını süratli bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Alma, "Memleketimizin her bir köşesine ulaşmak, her bir vatandaşımıza dokunmak, liderimizin selamını iletmek için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Orhan Çeçen başkanlığında tecrübeli isimlerden kurulan SKM'ni tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı

AK Parti Mardin İl SKM Başkanı Orhan Çeçen de sağlam bir ekip kurarak yola koyulduklarını aktararak, "Şu anda ekibimizdeki her bir üye gerekli tecrübe ve donanıma sahiptir. Bu güven çerçevesinde İl SKM olarak birinci önceliğimiz analizlerimizi sağlam ve doğru bir şekilde yaparak sahadaki ekiplerimizi harekete geçirmek olacaktır." dedi.