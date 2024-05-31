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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastaları ziyaret etti ve desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Başhekim Ahmet Yeşil ile görüştü.

Alma, "Sağlık alanında ilçelerimiz dahil olmak üzere Mardin'e yapmış olduğu desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Alma, tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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