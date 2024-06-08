AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, gazetecilerle buluştu
AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il başkanlığında gerçekleşen programda halka hizmetin tek amaçları olduğunu belirtti. Etnik köken, din, dil ayrımı yapmayan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin dört bir yanına hizmet götüren tek parti olduğunu vurgulayan Alma, halkın takdiriyle 4 ilçeyi alarak yerel belediyecilik anlamında hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.
Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, gazetecilerle buluştu.
İl başkanlığında gerçekleşen programda konuşan Alma, Ak Parti'nin tek amacının halka hizmet olduğunu söyledi.
Gece gündüz demeden çalıştıklarını bildiren Alma, "Etnik köken, din, dil ayrımı yapmayan, ülkemizin dört bir yanına sadece hizmette adını duyurmayı başaran tek parti AK Parti oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hizmet kervanında yer almaktan da her zaman gururlu olduk." dedi.
Halkın takdiriyle 4 ilçeyi alarak yerel belediyecilik anlamında hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Alma, şunları kaydetti:
"Tüm belediyelerimiz seçimlerin hemen ardından ilçelerimizin huzur ve refahı için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bizler ne olursa olsun doğru bildiğimiz hizmetlerden asla geri adım atmayacağız. Halkımızın tercihleri ve eleştirileri elbette ki bizler için önemlidir. Bu eleştirileri de baz alarak yolumuza durmaksızın devam edeceğiz."