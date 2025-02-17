AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Kongreye Davet Etti

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, vatandaşları 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet etti.

Uncu, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, kongrede kullanacakları sloganlara Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttıklarını söyledi.

Uncu, şöyle konuştu:

"Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız, aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

Uncu, tüm vatandaşları kongreye davet etti.

Toplantıya, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar ve partiler katıldı.