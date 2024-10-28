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AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanı ile İstiklal Mücadelesinin zaferle taçlandırılarak bağımsızlığın tüm dünyaya kanıtlandığını belirterek, bu gururla bir Cumhuriyet Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin her bir köşesinde işgalcilere karşı destansı bir zafer elde edildiğini ifade eden Uncu, vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini bozmaya kalkışanlara asla müsamaha gösterilmediğini aktardı.

Uncu, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev şan ve şereften ibaret olan tarih sayfalarımızı ileriki nesillere taşımak, zorlu mücadelelerle Cumhuriyet Bayramı'nı bizlere armağan eden atalarımızın izinden giderek vatanımızın güzel topraklarına sahip çıkmaktır. Durmadan çalışacak, üretecek ve bunun yanında ülkemizin kazanımlarını en verimli şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağımız olarak görecek, kardeşliğimizi tehdit eden hiçbir unsura fırsat vermeyeceğiz. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla kazanılan onurlu mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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