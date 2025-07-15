AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uncu, mesajında, 15 Temmuz'un sadece bir gecelik bir direniş değil, aynı zamanda uzun soluklu bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirtti.

"FETÖ, sadece bir darbe değil aynı zamanda milletin ruhuna, tarihine, istikbaline yapılan bir saldırıdır." ifadelerini kullanan Uncu, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimiz bu hain yapıyla kararlılıkla mücadele etmiş, tüm hücrelerini tek tek temizlemiştir. Artık Türkiye, terörle anılan değil, barışla hatırlanan bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilik payesi ile şereflenen kahramanlarımıza hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum."