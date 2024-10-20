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AK Parti Mardin İl Başkanı, Muhtarlar Günü'nü Kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı, Muhtarlar Günü'nü Kutladı
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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Mardin Muhtarlar Derneğini ziyaret etti ve muhtarların önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Mardin Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu, beraberinde il yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştiridği ziyarette Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ile görüştü.

Uncu, ziyarette, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, muhtarların vatandaşların her sorununa çözüm bulma gayreti içerisinde olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaşlar ile resmi kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Uncu, "Bizler de dile getirilen her konuyla ilgili çözüm noktasında desteklerimizi gerekli makamlar aracılığıyla sunmaya gayret ediyoruz. AK Parti Mardin İl Başkanlığının kapıları kendileri için ardına kadar açıktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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