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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu ilçesini ziyaret etti

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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu ilçesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilat çalışmaları kapsamında Artuklu ilçesini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu, beraberinde AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ile ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, şunları kaydetti:

"Artuklu'daki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı yakaladık. Esnafla yaptığımız sohbetlerde bir çok konuyu ele alarak sıkıntı ve önerilerini dinledik. Sorunların çözümü noktasında ilgili makamlarla irtibata geçerek çözme gayreti içerisinde olacağımızı ilettik. Sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli bir arada olacağımız esnaf kardeşlerimize kapımız her zaman açık."

Kaynak: AA / Güncel

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