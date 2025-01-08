AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu gazetecilerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mardin'in tanıtılması açısından basının önemine değinen Uncu, basın mensuplarının sürekli sahada olduğunu ve kentin kalkınması açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Uncu, "Basın mensupları olarak büyük emekler harcıyorsunuz. Sürekli sahadasınız. Hep beraber bu memleketin kalkınması için elimizden geleni yapacağız. Mardin'i hak ettiği noktaya çalışacağız." dedi.