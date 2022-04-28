AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan esnaf ziyareti - Haberler

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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan esnaf ziyareti

AA - Şahin Seçen - Güncel
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan esnaf ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kılıç, partililerle ilçedeki esnafı ziyaret etti, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Kılıç, esnafın salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara riayet ettiğini belirterek, esnafa teşekkür etti.

Kılıç, vatandaşlara yönelik ziyaretleri sürdüreceklerini ifade ederek, "Ziyaretlerimiz boyunca esnaf kardeşlerimizle yaptığımız görüşmede gelen her talebi can kulağıyla dinleyerek çözüm noktasında bu konuları gerekli mercilere ulaştırma gayreti içerisinde olduk." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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