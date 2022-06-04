AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Ömerli ilçesini ziyaret etti - Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Ömerli ilçesine ziyarette bulundu.

Kılıç, beraberinde Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, AK Parti Ömerli İlçe Başkanı Zeki İpekşen, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ve partililer esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirten Kılıç, parti olarak ilçede güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Kılıç, "Sorun ve önerisi olan vatandaşlarımızı büyük bir dikkatle dinledik. Her sorunun çözüm merci olan AK Parti olarak inşallah her vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.