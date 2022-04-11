AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, öğrenci evine konuk oldu

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, sahurda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kılıç, İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ve Artuklu Gençlik Kolları Başkanı Sinan Köle ile sahurda Artuklu Üniversitesi'nde eğitim bir grup öğrencinin evine misafir oldu.

Gençlerle sohbet eden Kılıç, daha sonra mutfağa girerek menemen yaptı.